Как сделать таблицу экономические преоброзование петра 1

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Название реформыГодыСуть преобразованийКраткие результаты реформы Реформа государственного управления1699-1721 гг.Создание Ближней канцелярии (или Консилиума министров) в 1699 г. Было преобразовано в 1711 г. в Правительствующий Сенат. Создание 12 коллегий, имеющих определенную сферу деятельности и полномочия.Система государственного управления стала более совершенной. Деятельность большинства государственных органов стала регламентированной, коллегии имели четко очерченную область деятельности. Были созданы контролирующие органы. Областная (губернская) реформа1708-1715 гг. и 1719-1720 гг. На первом этапе реформы Петр 1 поделил Россию на 8 губерний: Московскую, Киевскую, Казанскую, Ингермандландскую (впоследствии Санкт-Петербургскую), Архангелогородскую, Смоленскую, Азовскую, Сибирскую. Они управлялись губернаторами, ведавшими войсками, расположенными на территории губернии, а также обладавшими всей полнотой административной и судебной власти. На втором этапе реформы губернии были поделены на 50 провинций, управляемых воеводами, а те делились на дистрикты, руководимые земскими комиссарами. Губернаторы были лишены административной власти и решали судебные и военные вопросы. Произошла централизация власти. Органы местного самоуправления почти полностью потеряли влияние. Судебная реформа1697 г., 1719 г., 1722 г. Петром 1 были образованы новые судебные органы: Сенат, Юстиц-коллегия, гофгерихты, нижние суды. Судебные функции также исполняли все коллеги, кроме Иностранной. Судьи были отделены от администрации. Был отменен суд целовальников (аналог суда присяжных), утрачен принцип неприкосновенности неосужденной личности.Большое количество судебных органов и лиц, осуществлявших судебную деятельность (сам император, губернаторы, воеводы и др.) вносили в судопроизводство сумбур и неразбериху, введение возможности "выбивания" показаний под пытками создали почву для злоупотреблений и необъективности. Вместе с тем, была установлена состязательность процесса и необходимость того, чтобы приговор основывался на конкретных статьях закона, соответствующих разбираемому случаю. Военные реформыс 1699 г.Введение рекрутской повинности, создание военно-морского флота, учреждение Военной коллегии, ведавшей всеми военными делами. Введение с помощью "Табели о рангах" воинских званий, единых для всей России. Создание военно-промышленных предприятий, а также военных учебных заведений. Введение армейской дисциплины и воинских уставов.Своими реформами Петр 1 создал грозную регулярную армию, насчитывавшую к 1725 г. до 212 тыс. человек и сильный военно-морской флот. В армии были созданы подразделения: полки, бригады и дивизии, на флоте – эскадры. Было одержано множество воинских побед. Эти реформы (хотя и неоднозначно оцениваемые разными историками) создали плацдарм для дальнейших успехов русского оружия. Церковная реформа1700-1701г.; 1721 г. После смерти патриарха Адриана в 1700 г. был фактически ликвидирован институт патриаршества. В 1701 г. было реформировано управление церковно-монастырскими землями. Петр 1 восстановил Монастырский приказ, контролировавший церковные доходы и суд над монастырскими крестьянами. В 1721 году принят Духовный регламент, фактически лишивший церковь самостоятельности. На смену патриаршеству создан Святейший Синод, члены которого подчинялись Петру 1, которым и назначались. Церковное имущество часто отнималось и тратилось на нужды императора.Церковные реформы Петра 1 привели к почти полному подчинению духовенства светской власти. Помимо устранения патриаршества многие епископы и простые священнослужители подверглись гонениям. Церковь уже не могла проводить самостоятельную духовную политику и отчасти потеряла авторитет в обществе. Финансовые реформыПочти все царствование Петра 1Введение множества новых (в том числе косвенных) налогов, монополизация продажи дегтя, алкоголя, соли и других товаров. Порча (уменьшение веса) монеты . Копейка становится основной монетой. Переход к подушной подати.Увеличение доходов казны в несколько раз. Но во-первых, достигнуто оно за счет обнищания основной массы населения, во-вторых - большая часть этих доходов разворовывалась.