Сколько грамм водорода в 10 граммах H2CO3(угольная кислота)СРОЧНОО!!!!!
Химия
Сколько грамм водорода в 10 граммах H2CO3(угольная кислота)СРОЧНОО!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Вычислим Мг(Н2СО3)=2+12+48=62, тогда массовая доля водорода ω=2/62=0,032 и его масса m=10x0,03=3,2г
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