Игра "Самый внимательный ". проверьте, верно ли разобранный имена существительные. Исправьте ошибки . на сосне мы увидели пестрого дятля. Я захотел найти его гнездо. 1. (На) сосне-сущ., гач. форма- сосне . собств., неодуш., ж.р...

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Игра "Самый внимательный ". проверьте, верно ли разобранный имена существительные. Исправьте ошибки . на сосне мы увидели пестрого дятля. Я захотел найти его гнездо. 1. (На) сосне-сущ., гач. форма- сосне . собств., неодуш., ж.р. ед.ч ., Д.п. 2. Дятла -сущ., нас. форма -дятлы , нариц., одуш., м. р., ед.ч. Р. п. 3)Гнездо -сущ., нач. форма -гнездо ,нариц., неодуш., ср. р., И.п.

Автор: Гость