Какой металл плавится а кокой сложно плавится
Химия
Какой металл плавится а кокой сложно плавится
Ответ(ы):
Гость:
нет такого метала штобы был легкий и неплавищейся
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