Двигаясь со скоростью 30 километров час теплоход прошел расстояние между пристанями за 6 часов на обратном пути он прошел то же расстояние за 1 час быстрее С какой скоростью Шел обратно

Математика

Двигаясь со скоростью 30 километров час теплоход прошел расстояние между пристанями за 6 часов на обратном пути он прошел то же расстояние за 1 час быстрее С какой скоростью Шел обратно

Автор: Гость