Двигаясь со скоростью 30 километров час теплоход прошел расстояние между пристанями за 6 часов на обратном пути он прошел то же расстояние за 1 час быстрее С какой скоростью Шел обратно
Математика
Двигаясь со скоростью 30 километров час теплоход прошел расстояние между пристанями за 6 часов на обратном пути он прошел то же расстояние за 1 час быстрее С какой скоростью Шел обратно
Ответ(ы):
Гость:
1) 30*6=180 2) 180:1=180 Ответ: 180 (кмч) шел теплоход обратно.
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