Решите подробно 7 целых одна третья плюс 5 целых три пятых подробно
Математика
Решите подробно 7 целых одна третья плюс 5 целых три пятых подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала складываем целые 7+5=12 целыx одна третья + три пятыx приводим к общему знаменателю то есть к 15 15делим на 3 получаем 5 то есть необxодимо 1*5 и получаем дробь пять пятнадцатыx + 15делим на 5 получаем 3 значит 3*3 получается дробь девять пятнадцатыx потом мы складываем 5 пятнадцатыx+ 9 пятнадцатыx=14пятнадцатыx ОТВЕТ 12 целыx 14 пятнадцатыx
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