Решите пожайлуста задачу!) В разное время из двух городов ,расстояние между кото??ыми 940км ,навстречу друг другу вышли два поезда .скорость первого поезда 52км/ч ,а скорость второго на 8 км/ч больше .поезда встретились через...

Математика
Решите пожайлуста задачу!) В разное время из двух городов ,расстояние между кото??ыми 940км ,навстречу друг другу вышли два поезда .скорость первого поезда 52км/ч ,а скорость второго на 8 км/ч больше .поезда встретились через 7ч после выхода второго поезда .сколько в пути находился первый поезд ?
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