Решите пожалуйста 0,64*7^2/0,32*7=
Математика
Решите пожалуйста 0,64*7^2/0,32*7=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.64 умноженная на 7^2=31.36 0.32 умножить на 7=2.24 31.36:2.24=14
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