Помогите составить текст из фразеологизмов 10 предложений
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Помогите составить текст из фразеологизмов 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Недождавшись результатов конкурса, они делили шкуру не убитого медведя. 2.Утром был дождь как кот наплакал 3. Говоря со своими друзьями, он пускал пыль в глаза. 4. После плохого месяца учебы, он решился взяться за ум. 5. В классе она была белой вороной. 6. Яблоком раздора среди двух друзей послужил новая компьютерная игра. 7. когда Валя получила двойку, она стала проливать крокодиловы слезы. 8. У моего одноклассника семь пядей во лбу. 9. Битый час мы простояли на холодя, ожидая Володю. 10. Учительница посоветовала брать пример с воспитанных школьников.
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