В текстовом файле храниться текст объемом 100 страниц. Каждая страница содержит 512 ??имволов. Используется кодировка КОИ-8 (8 бит на один символ). Объем информации в данном файле составит __...__ Кб. Для разделения дробных зна...
Информатика
В текстовом файле храниться текст объемом 100 страниц. Каждая страница содержит 512 ??имволов. Используется кодировка КОИ-8 (8 бит на один символ). Объем информации в данном файле составит __...__ Кб. Для разделения дробных значений (111.11) используйте символ «.» (точка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100*512*8 бит = 409 600 бит = 51 200 байт = 50 кб
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