В текстовом файле храниться текст объемом 100 страниц. Каждая страница содержит 512 ??имволов. Используется кодировка КОИ-8 (8 бит на один символ). Объем информации в данном файле составит __...__ Кб. Для разделения дробных зна...

Информатика

В текстовом файле храниться текст объемом 100 страниц. Каждая страница содержит 512 ??имволов. Используется кодировка КОИ-8 (8 бит на один символ). Объем информации в данном файле составит __...__ Кб. Для разделения дробных значений (111.11) используйте символ «.» (точка)

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