Линия градусной сетки параллельно экватору
Биология
Линия градусной сетки параллельно экватору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
меридианы - Это кратчайшие линии, условно проведенные на карте или глобусе от одного полюса к другому.
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