Линия градусной сетки параллельно экватору

Биология
Линия градусной сетки параллельно экватору
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
меридианы  - Это кратчайшие линии, условно проведенные на карте или глобусе от одного полюса к другому.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
В текстовом файле храниться текст объемом 100 страниц. Каждая страница содержит 512 ??имволов. Используется кодировка КОИ-8 (8 бит на один символ)....
Ответить
Русский язык
Напишите поучение старшекласснику ( старших надо уважать )
Ответить
Русский язык
Во фразеологизме часть... пропущено слово А)затылок Б)за ухом С)язык Д)ногу Е)лок??ть
Ответить
Алгебра
Укажите,если возможно , три значения переменной a, при которых сумма 35+3a: a) кратна 5; б) кратна 7; в) кратна 3
Ответить
Русский язык
Найдите всказках А.Пушкина эпитеты о сказке омёртвой царице
Ответить