Из чисел 6,-5,8 2/7,3\5,-100,0,-2,1000,-13,1 1\11,64 5\8,11/7,101\103,8/5,4\9. Целые числа______ целые отрицатель??ые числа____ целые положительные числа______ дроби_____ смешанные дроби_____ правильные дроби_____ неправ...
Математика
Из чисел 6,-5,8 2/7,3\5,-100,0,-2,1000,-13,1 1\11,64 5\8,11/7,101\103,8/5,4\9. Целые числа______ целые отрицатель??ые числа____ целые положительные числа______ дроби_____ смешанные дроби_____ правильные дроби_____ неправильные дроби_____
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целые числа: 6, 1000 , -5, -100, -2, -13, 0 целые отрицательные числа: -5, -100, -2, -13 целые положительные числа: 6, 0, 1000, дроби: 2/7, 3/5, 1 111, 5/8, 11/7, 101/103, 8/5, 4/9, 8 2/7, 64 58, 8 2/7 смешанные дроби: 8 2/7, 1 111, 64 58 правильные дроби: 2/7, 3/5, 5/8, 101/103, 4/9 неправильные дроби: 11/7, 8/5
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