Построй из частей сложные предложения и подчеркни в них основы. в горах прошли дожди ветер погнал пыль по дороге где-то вдалеке пророкотал гром море мрачно шумело у берегов но мы не убежали домой а в лесу все стихло и мы спрята...
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Построй из частей сложные предложения и подчеркни в них основы. в горах прошли дожди ветер погнал пыль по дороге где-то вдалеке пророкотал гром море мрачно шумело у берегов но мы не убежали домой а в лесу все стихло и мы спрятались под навесом и река разлилась а сизая туча закрыла полнеба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В горах прошли дожди, ветер погнал пыль по дороге, где-то вдалеке пророкотал гром.(основы: дожди прошли, ветер погнал, гром пророкотал) Море шумело у берегов, но мы не убежали домой, а в лесу всё стихло, и мы спрятались род навесом, и река разлилась, а сизая туча закрыла полнеба.(основа: море шумело, мы не убежали, всё стихло, мы спрятались, река разлилась, туча закрыла).
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