Построй из частей сложные предложения и подчеркни в них основы. в горах прошли дожди ветер погнал пыль по дороге где-то вдалеке пророкотал гром море мрачно шумело у берегов но мы не убежали домой а в лесу все стихло и мы спрята...

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Построй из частей сложные предложения и подчеркни в них основы. в горах прошли дожди ветер погнал пыль по дороге где-то вдалеке пророкотал гром море мрачно шумело у берегов но мы не убежали домой а в лесу все стихло и мы спрятались под навесом и река разлилась а сизая туча закрыла полнеба.

Автор: Гость