Решите пожалуйста (0,6x5в 3степени-15)в 2 степени
Алгебра
Решите пожалуйста (0,6x5в 3степени-15)в 2 степени
Ответ(ы):
Гость:
0.6*5^{3} =0.6*125=75 75-15=60 60^{2} = 3600
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