Решите пожалуйста) 1) 56+42/14-7 2) (56+42)/(14-7) 3)(56+42)/14-7 4) 56+42/(14-7)
Математика
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Гость:
В 1) 52 во 2)14 в 3)0 в 4) 62
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