Решите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1\7-3\10=?
Математика
Решите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1\7-3\10=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/7 - 3/10 = 10/70 - 21/70 = - 11/70
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