Употребление наклонений глаголов.(помогите пожалуйста)

Гость: Гость:

В каком кружок ты записался?(изъявительное прошедшего времени) Доброе зернышко колос родит.(изъявительное будущего времени) Бабушка вяжет носки (изъявительное настоящего времени). Если бы я успел в библиотеку, взял бы книгу (условное наклонение) Не прикасайтесь к пище грязными руками (повелительное наклонение)