Употребление наклонений глаголов.(помогите пожалуйста)
Русский язык
Употребление наклонений глаголов.(помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каком кружок ты записался?(изъявительное прошедшего времени) Доброе зернышко колос родит.(изъявительное будущего времени) Бабушка вяжет носки (изъявительное настоящего времени). Если бы я успел в библиотеку, взял бы книгу (условное наклонение) Не прикасайтесь к пище грязными руками (повелительное наклонение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 прочитай условие задачи 96 кг овсяного печенья разложили в коробки по 6 кг а 88 кг к??екера- в коробки по 4 кг 2 используя условие выбери ответ н...
Математика
Математика
Моток ленты длиной 126 м надо разрезать на куски по 20 м. Сколько таких кусков получи??ся и сколько метров ленты останется?