Решите пожалуйста 140

Русский язык
Решите пожалуйста 140
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове ЗДЕСЬ . Вариант D)
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