Решите пожалуйста, даю 14 баллов

Русский язык
Решите пожалуйста, даю 14 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты чего это же русский медвежонок нельзя списывать с интернета азазаззазазазазаззааз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срооочно!!!Имеется 50л кваса.Квасом наполняют 8-литровые бидоны доверху.Сколько получится полных бидонов с квасом?
Ответить
Информатика
За сколько секунд можно передать по каналу связи текст объёмом 1800 байтов, если скорость передачи данных равна 14 400 бит/с?
Ответить
Русский язык
6 слов котлрые начинаются с первой буквы алфавита а заканчивались послелней
Ответить
Русский язык
Что такое тьло на древне руском
Ответить
Русский язык
Помогите сделать морфологический разбор слова взерошил.
Ответить