Срооочно!!!Имеется 50л кваса.Квасом наполняют 8-литровые бидоны доверху.Сколько получится полных бидонов с квасом?

Математика
Срооочно!!!Имеется 50л кваса.Квасом наполняют 8-литровые бидоны доверху.Сколько получится полных бидонов с квасом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50/8=6 полных бидонов и 2 литра в остатке
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