Срооочно!!!Имеется 50л кваса.Квасом наполняют 8-литровые бидоны доверху.Сколько получится полных бидонов с квасом?
Математика
Срооочно!!!Имеется 50л кваса.Квасом наполняют 8-литровые бидоны доверху.Сколько получится полных бидонов с квасом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50/8=6 полных бидонов и 2 литра в остатке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
За сколько секунд можно передать по каналу связи текст объёмом 1800 байтов, если скорость передачи данных равна 14 400 бит/с?
Русский язык