Помогите пожалуйста выбрать правильный ответ треугольники АВС и МРК равны,если: 1)АВ=МР,АС=КМ,угол А=углу М 2)АВ=МР,ВС=РК,угол В=углу К 3)АС=МК,ВС=МР,угол С=углу Р 4)ВС=РК,угол В=углу М,угол С=углу Р

Геометрия

Помогите пожалуйста выбрать правильный ответ треугольники АВС и МРК равны,если: 1)АВ=МР,АС=КМ,угол А=углу М 2)АВ=МР,ВС=РК,угол В=углу К 3)АС=МК,ВС=МР,угол С=углу Р 4)ВС=РК,угол В=углу М,угол С=углу Р

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