Мини доклад по истории по теме государства южной и юго восточной европы
История
Мини доклад по истории по теме государства южной и юго восточной европы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европа это красивая и прекрасная страна В ней обитают очень много разных животных а также это большая местность. в Европе обитают много различных людей также как и в России конечно Европа меньше России надо всё равно город и очень прекрасный город
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