Сообщение обязанности военного служащего
Обществознание
Сообщение обязанности военного служащего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть верным присяге, выполнять приказы лиц, выше по званию и т.д.
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