Сообщение обязанности военного служащего

Обществознание
Сообщение обязанности военного служащего
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть верным присяге, выполнять приказы лиц, выше по званию и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что такое общеобязательная дисциплина? примеры
Ответить
Литература
С помощью каких выразительных средств показан в первой части Иван Грозный? Охарактеризуйте этого героя. Как вы думаете,почему о том,как Кирибееви...
Ответить
Математика
В прямоугольнике ABCD проведена биссектриса AM. Периметр прямоугольника равен 80 см. ??айдите сторону AD, если площадь треугольника ABM равна 162 см.
Ответить
Математика
С одной стороны бульвара растёт 35 деревьев, а с другой на 12 деревьев больше. Сколько всего деревьев растёт на бульваре?
Ответить
Литература
❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ СРОЧНО, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Напишите ответ на вопрос: Кт?? виноват в смерти Фортунато из навелы Мереме "Матео Фальконе"?Как на ...
Ответить