С одной стороны бульвара растёт 35 деревьев, а с другой на 12 деревьев больше. Сколько всего деревьев растёт на бульваре?
Математика
С одной стороны бульвара растёт 35 деревьев, а с другой на 12 деревьев больше. Сколько всего деревьев растёт на бульваре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем количество деревьев на второй стороне бульвара 35+12=47 найдем общее количество деревьев 47+35=82
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