С одной стороны бульвара растёт 35 деревьев, а с другой на 12 деревьев больше. Сколько всего деревьев растёт на бульваре?

Математика

С одной стороны бульвара растёт 35 деревьев, а с другой на 12 деревьев больше. Сколько всего деревьев растёт на бульваре?

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