❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ СРОЧНО, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Напишите ответ на вопрос: Кт?? виноват в смерти Фортунато из навелы Мереме "Матео Фальконе"?Как на этот вопрос отвечает автор? ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
Литература
❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ СРОЧНО, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Напишите ответ на вопрос: Кт?? виноват в смерти Фортунато из навелы Мереме "Матео Фальконе"?Как на этот вопрос отвечает автор? ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В смерти Фортунато виноват его отец - Маттео Фальконе. Родители отвечают за своих детей. Они передают им традиции, мораль, своё понимание добра и зла – а не только кормят и одевают. Фальконе не занимался воспитанием сына, он считал, что это приходит само собой, как пришло к нему, к его отцу и т.д. Когда случилась беда, Фальконе более волнует отношение к нему его соседей, а не судьба сына, он не пытается его спасти, а убивает. Он считает, что спас честь семьи и рода – его будут за это уважать и друзья, и враги. Такое было время, такие были нравы.
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