С помощью каких выразительных средств показан в первой части Иван Грозный? Охарактеризуйте этого героя. Как вы думаете,почему о том,как Кирибеевич преследовал Алёну Дмитревну,рассказывает она сама? ...
Литература
С помощью каких выразительных средств показан в первой части Иван Грозный? Охарактеризуйте этого героя. Как вы думаете,почему о том,как Кирибеевич преследовал Алёну Дмитревну,рассказывает она сама?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грозный злой и строгий и сына он не убивал а е но убили на казне
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