С помощью каких выразительных средств показан в первой части Иван Грозный? Охарактеризуйте этого героя. Как вы думаете,почему о том,как Кирибеевич преследовал Алёну Дмитревну,рассказывает она сама? ...

Литература

С помощью каких выразительных средств показан в первой части Иван Грозный? Охарактеризуйте этого героя. Как вы думаете,почему о том,как Кирибеевич преследовал Алёну Дмитревну,рассказывает она сама?

Автор: Гость