Эпитеты - златая цепь, кот учёный, тридцать витязей прекрасных, бурый волк, метафоры - колдун несёт богатыря, там ступа с Бабою - Ягой идет бредёт сама собой( но это метафоры олицетворение), антонимы - идет направо - налево, ...

Гость: Гость:

златая цепь - просто архаичная форма прилагательного "золотой", употреблено потому, что лучше ложится на стихотворный размер, и придает тексту "Руслана и Людмилы" Пушкина "сказочный", "былинный" оттенок. витязи прекрасные - т.е. красивые, статные, видные, сильные. бурый волк - необычный эпитет, потому что наиболее устойчивый эпитет в сказках к волку - серый. Возможно, Пушкин хотел как раз разрушить этот стереотип и избежать клише. кот учёный - "ученый" употреблено скорее в значении "умный", "разумный", "много знающий". Речь, разумеется, идет о сказочном коте.