Какое количество теплоты выделится при падении груза массой 200 Н с высоты 2,75 м
Физика
Какое количество теплоты выделится при падении груза массой 200 Н с высоты 2,75 м
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Гость:
5 '55 вот првильный ответ
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