За сколько секунд можно передать по каналу связи текст объемом 1800 байтов,если ско??ость передачи данных равна 14400 бит/с?

Информатика
За сколько секунд можно передать по каналу связи текст объемом 1800 байтов,если ско??ость передачи данных равна 14400 бит/с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку здесь 2 разные величины, переведём байты в биты  1800*8(т.к. в 1 байте 8 бит) получим 14400 бит. после чего делим объём информации на скорость передачи.1440014400=1  ответ: 1 секунда

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