Решите пожалуйста дам баллы!!!

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1) Fтр. = ma - 2-й закон Ньютона μ*g*m = ma => a = μg a = (υ - υ₀) / Δt => Δt = (υ - υ₀) / a = υ₀ / (μg) = 20 м/с / (0,2*10 м/с²) = 10 с υ - конечная скорость автомобиля равна нулю т. к. начальная скорость (υ₀) и ускорение (а) направлены в противоположные стороны, то (-) "исчезает" 2) p = F/S = P/S = gm/S - т. к. движение равномерное, то вес Р = gm p = 10 м/с² * 6 кг / 120*10⁻⁴ м² = 5000 Па = 5 кПа