Решите пожалуйста,очень надо ХОТЯБЫ 1 квадратик(обьясните как это делать)!!!
Математика
Решите пожалуйста,очень надо ХОТЯБЫ 1 квадратик(обьясните как это делать)!!!
Ответ(ы):
Гость:
Можно 1 квадрат размером по больше отправить, мне делений не видно
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