Не двух участках посадили 8 мешков картофеля. содного собрали 45 мешков,а с другого на18 мешков меньше. во сколько раз больше собрали картофеля,чем посадили?

Математика

Не двух участках посадили 8 мешков картофеля. содного собрали 45 мешков,а с другого на18 мешков меньше. во сколько раз больше собрали картофеля,чем посадили?

Автор: Гость