Не двух участках посадили 8 мешков картофеля. содного собрали 45 мешков,а с другого на18 мешков меньше. во сколько раз больше собрали картофеля,чем посадили?
Математика
Не двух участках посадили 8 мешков картофеля. содного собрали 45 мешков,а с другого на18 мешков меньше. во сколько раз больше собрали картофеля,чем посадили?
Ответ(ы):
Гость:
45-18=27 45+27=72 72:8=9
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