Нужно составить программу в Paskal ' e для нахождения суммы ряда нечётных чисел с использованием for...to, где n - количество чисел, i - число для цикла, summa - сумма чисел.
Информатика
Нужно составить программу в Paskal ' e для нахождения суммы ряда нечётных чисел с использованием for...to, где n - количество чисел, i - число для цикла, summa - сумма чисел.
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