Нужно составить программу в Paskal ' e для нахождения суммы ряда нечётных чисел с использованием for...to, где n - количество чисел, i - число для цикла, summa - сумма чисел.

Информатика

Нужно составить программу в Paskal ' e для нахождения суммы ряда нечётных чисел с использованием for...to, где n - количество чисел, i - число для цикла, summa - сумма чисел.

Автор: Гость