Придумать рифму к словам :зима,снег,ветер,тучи,дорога,сугробы и составить стихотв??рение
Литература
Придумать рифму к словам :зима,снег,ветер,тучи,дорога,сугробы и составить стихотв??рение
Ответ(ы):
Гость:
Зимой ветер гонит тучи в кучи,в кучи,в кучи,в кучи,и кругом,кругом сугробы словно великаны горы!!!
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