Вещество "А" бурно реагирует с водой с образованием двух сложных веществ, одно из которых, -- "В" -- газообразное, в четыре раза тяжелее гелия. При определённых условиях вещество "В" реагирует с хлором, образуя при этом два вещ...
Химия
Вещество "А" бурно реагирует с водой с образованием двух сложных веществ, одно из которых, -- "В" -- газообразное, в четыре раза тяжелее гелия. При определённых условиях вещество "В" реагирует с хлором, образуя при этом два вещества, одно из которых, -- "С" -- легкокипящая жидкость, используемая в медицине для наркоза. Что из себя представляют вещества "А", "В" и "С"? Приведите их формулы, а также уравнения всех реакций, о которых идёт речь в задании.
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