Составить предложения со словами: якоря, дома, учителя, голоса, доктора,волки.

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Составить предложения со словами: якоря, дома, учителя, голоса, доктора,волки.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У коробля нет якоря, я сижу дома, класс учителя, на улице раздаются голоса, мой друг боится доктора, ночью воют волки
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