А1.Система взглядов на мир, на место человека в нем и на смысл его жизни и деятельности: 1) консультация 2) быт 3) мировоззрение 4) индивидуализация А2. Верны ли суждения об агентах социализации: а) агенты социализации д...
Обществознание
А1.Система взглядов на мир, на место человека в нем и на смысл его жизни и деятельности: 1) консультация 2) быт 3) мировоззрение 4) индивидуализация А2. Верны ли суждения об агентах социализации: а) агенты социализации делятся на первичных и вторичных; б) агенты социализации помогают человеку усвоить нормы социально одобряемого поведения: 1) верно только а) 2) верно только б) 3) верны оба ответа 4) оба ответа неверны А3. Верны ли суждения о выборе профессии: а) выбрав профессию, каждый человек должен стать знаменитым; б) выбор профессии человеком совершается безошибочно: 1) верно только а) 2) верно только б) 3) верны оба ответа 4) оба ответа неверны А4. Какая из сфер общества включает в себя слои и классы, национальные отношения: 1) экономическая 2) социальная 3) духовная 4) политическая А5. Что из перечисленного характеризует традиционное общество: 1) высокий уровень развития техники 2) преобладание городского населения 3) господство натурального хозяйства 4) преобладание сферы услуг
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