Помогите, пожалуйста и объясните и Восстановите запись: 5/6= ./12 = 25/. = ./36 = 50/. = ./66 эт?? 5 класс дроби

Математика

Помогите, пожалуйста и объясните и Восстановите запись: 5/6= ./12 = 25/. = ./36 = 50/. = ./66 эт?? 5 класс дроби

Автор: Гость