Помогите, пожалуйста и объясните и Восстановите запись: 5/6= ./12 = 25/. = ./36 = 50/. = ./66 эт?? 5 класс дроби
Математика
Помогите, пожалуйста и объясните и Восстановите запись: 5/6= ./12 = 25/. = ./36 = 50/. = ./66 эт?? 5 класс дроби
Ответ(ы):
Гость:
5/6=10/12=30/36=50/60=55/66
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