Помогите пожалуйста выполнить задания 1-4
Физика
Помогите пожалуйста выполнить задания 1-4
Ответ(ы):
Гость:
1)S=Vt=1×50=50 м 50÷4=12,5 12,5×16=200 м 200+300=500 500-x 50 - 1 500÷50=10 Ответ:10м/с
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