Напряженность ЭДС - это?

Физика
Напряженность ЭДС - это?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Попросту говоря, ЭДС - разновидность напряжения, отличающаяся происхождением - напряжение, создаваемое неэлектрическими силами. Например, напряжение аккумулятора или напряжение за счет изменения магнитного поля.
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