Напряженность ЭДС - это?
Физика
Напряженность ЭДС - это?
Ответ(ы):
Гость:
Попросту говоря, ЭДС - разновидность напряжения, отличающаяся происхождением - напряжение, создаваемое неэлектрическими силами. Например, напряжение аккумулятора или напряжение за счет изменения магнитного поля.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
А1.Система взглядов на мир, на место человека в нем и на смысл его жизни и деятельности: 1) консультация 2) быт 3) мировоззрение 4) индив...
Математика
Помогите, пожалуйста и объясните и Восстановите запись: 5/6= ./12 = 25/. = ./36 = 50/. = ./66 эт?? 5 класс дроби
Русский язык