В магазине "сделай сам" мебель продается в разнообразном виде. при желании купить ??окупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 15% от стоимости самой мебели. Во сколько рублей обойдется кухонны...
Математика
В магазине "сделай сам" мебель продается в разнообразном виде. при желании купить ??окупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 15% от стоимости самой мебели. Во сколько рублей обойдется кухонный шкаф вместе со сборкой, если без его сборки он продается за 3200р?
Ответ(ы):
Гость:
3200/100%=32 32*15%=480 3200+480=3680
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Обществознание
А1.Система взглядов на мир, на место человека в нем и на смысл его жизни и деятельности: 1) консультация 2) быт 3) мировоззрение 4) индив...
Математика
Помогите, пожалуйста и объясните и Восстановите запись: 5/6= ./12 = 25/. = ./36 = 50/. = ./66 эт?? 5 класс дроби
Русский язык