В магазине "сделай сам" мебель продается в разнообразном виде. при желании купить ??окупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 15% от стоимости самой мебели. Во сколько рублей обойдется кухонны...

Математика

В магазине "сделай сам" мебель продается в разнообразном виде. при желании купить ??окупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 15% от стоимости самой мебели. Во сколько рублей обойдется кухонный шкаф вместе со сборкой, если без его сборки он продается за 3200р?

Автор: Гость