От города до посёлка 3ч со скоростью 86 км/ч сколько времени понадобится самосвалу ?? грузом , чтобы проехать этот путь со скоростью 43 км/ч

Математика
От города до посёлка 3ч со скоростью 86 км/ч сколько времени понадобится самосвалу ?? грузом , чтобы проехать этот путь со скоростью 43 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
86/43=2 2*3=6 понадобится 6 часов
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