От города до посёлка 3ч со скоростью 86 км/ч сколько времени понадобится самосвалу ?? грузом , чтобы проехать этот путь со скоростью 43 км/ч

Математика

От города до посёлка 3ч со скоростью 86 км/ч сколько времени понадобится самосвалу ?? грузом , чтобы проехать этот путь со скоростью 43 км/ч

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