4. Определите, о ком идет речь в отрывке? «Самым его любимым и приятным занятием было кораблестроение и другие дела, относящиеся к мореходству… О внутренних улучшениях в государстве, судопроизводстве, хозяйстве, доходах и торг...

История

4. Определите, о ком идет речь в отрывке? «Самым его любимым и приятным занятием было кораблестроение и другие дела, относящиеся к мореходству… О внутренних улучшениях в государстве, судопроизводстве, хозяйстве, доходах и торговле он мало или вовсе не заботился в первые 30 лет своего царствования и бывал доволен, если только его Адмиралтейство и войско в достаточной степени снабжались деньгами, рекрутами…». А) Петр III В) А.В. Суворов С) Павел I D) Петр I

Автор: Гость