4. Определите, о ком идет речь в отрывке? «Самым его любимым и приятным занятием было кораблестроение и другие дела, относящиеся к мореходству… О внутренних улучшениях в государстве, судопроизводстве, хозяйстве, доходах и торг...
История
4. Определите, о ком идет речь в отрывке? «Самым его любимым и приятным занятием было кораблестроение и другие дела, относящиеся к мореходству… О внутренних улучшениях в государстве, судопроизводстве, хозяйстве, доходах и торговле он мало или вовсе не заботился в первые 30 лет своего царствования и бывал доволен, если только его Адмиралтейство и войско в достаточной степени снабжались деньгами, рекрутами…». А) Петр III В) А.В. Суворов С) Павел I D) Петр I
Ответ(ы):
Гость:
Пётр Алексеевич Великий.(Пётр I)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вещество "А" бурно реагирует с водой с образованием двух сложных веществ, одно из которых, -- "В" -- газообразное, в четыре раза тяжелее гелия. При...
Математика
От города до посёлка 3ч со скоростью 86 км/ч сколько времени понадобится самосвалу ?? грузом , чтобы проехать этот путь со скоростью 43 км/ч
Русский язык
Математика
В магазине "сделай сам" мебель продается в разнообразном виде. при желании купить ??окупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость котор...
Физика