Помогите решить хадачу плиииз . Скашивая ежедневно по 60 га вместо 50 га, бригада сумела скосить луг на один день быстрее, чем запланировалось. Какова площадь луга?

Алгебра
Помогите решить хадачу плиииз . Скашивая ежедневно по 60 га вместо 50 га, бригада сумела скосить луг на один день быстрее, чем запланировалось. Какова площадь луга?
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