Помогите решить хадачу плиииз . Скашивая ежедневно по 60 га вместо 50 га, бригада сумела скосить луг на один день быстрее, чем запланировалось. Какова площадь луга?

Алгебра

Помогите решить хадачу плиииз . Скашивая ежедневно по 60 га вместо 50 га, бригада сумела скосить луг на один день быстрее, чем запланировалось. Какова площадь луга?

Автор: Гость