Составить рассказ "как япопал в пруд", "я в пруду"
Литература
Составить рассказ "как япопал в пруд", "я в пруду"
Ответ(ы):
Гость:
Я пришёл(шла) с друзьями на пруд, мне первому захотелось покупаться! Я первый полез и друзья меня толкнули, чтоб я побыстрей залез в пруд. А вода то нечего тёплая!!
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