Подскажите пожалуйста если не сложно: :);)что видно на поперечном срезе : а) пробку, ??ору с лубом,камбий, древесину , сердцевину.б) кору,пробку и сердцевину.в) пробку, кору с лубом,древесину,сердцевину.??

Биология

Подскажите пожалуйста если не сложно: :);)что видно на поперечном срезе : а) пробку, ??ору с лубом,камбий, древесину , сердцевину.б) кору,пробку и сердцевину.в) пробку, кору с лубом,древесину,сердцевину.??

Автор: Гость