Подскажите пожалуйста если не сложно: :);)что видно на поперечном срезе : а) пробку, ??ору с лубом,камбий, древесину , сердцевину.б) кору,пробку и сердцевину.в) пробку, кору с лубом,древесину,сердцевину.??
Биология
Подскажите пожалуйста если не сложно: :);)что видно на поперечном срезе : а) пробку, ??ору с лубом,камбий, древесину , сердцевину.б) кору,пробку и сердцевину.в) пробку, кору с лубом,древесину,сердцевину.??
Ответ(ы):
Гость:
Срезе чего? если стебля, то а)
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