Решите пожалуйста,очень срочно.Заранее спасибо.

Гость: Гость:

1) 1/3^4 =3^(-4) 1/6 = 6^(-1) 1/x^10 = x^(-10) 1/b = b^(-1) 1/32 =1/2^5 = 2^(-5) 2) a) ...=1/5^7 б) ... = 1/7 в) =1/а^(11) г) =1/x д) =1/(2^5 *y^5) = 1/(32y^5) №3 1) a) =1/8 б =1/49 в) = - 1/5 г) = -1/3 №3 2) а) =2 б) = 49/9=5 4/9 в) = 1/0,008 =1000/8=125 г) =(3/4)^4 = 81/256 №3 3) а) = 1/6 +1/4 =2/12+3/12 =5/12 б) = 1-10/12 =2/12 =1/6 в) = 247 - 1/0,01 = 247 -100 =147 г) =25 -49 = - 24 №4 1) а) =6/a^8 б) = 3/(xy) в) = 12/(a-b)² г) = 5х²/у³ 2) а) = 1/x+1/y² =(x+y²)/(xy²) б) =1-1/a²=(a²-1)/a² в) = 1/x^4 -y =(1-y*x^4)/x^4 г) = a/b² +b³/a = (a²+b^5)/(ab²)