Решите пожалуйста пример: 2/5 + 5/18 ( обыкновенные дроби)
Математика
Решите пожалуйста пример: 2/5 + 5/18 ( обыкновенные дроби)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+518.Приводим к общему знаменатели (то что внизу) общий знаменатель будет 90.Чтобы получить 90 нам надо первую дробь домножить на 18,а вторую на 5.Тогда: 36+2590=6190 36-это 2*18,а 25-это 5*5
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