Решите уравнения : 1) 10 целых 11/24 -х = 6 целых 7/16 2) ( 5/6 + х) - 2/3 = 13/18 помогите пожалуйста
Математика
Решите уравнения : 1) 10 целых 11/24 -х = 6 целых 7/16 2) ( 5/6 + х) - 2/3 = 13/18 помогите пожалуйста
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