Как классифицируют кости по форме?
Биология
Как классифицируют кости по форме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По внешней форме различают кости длинные, короткие, плоские и смешанные.
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